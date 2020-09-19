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Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске

20.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 сентября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.

"Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать".

К 21.40 правозащитники выяснили имена 342 задержанных на женском марше, который прошел по центральным улицам столицы. Отпущено 99 человек, как минимум на одну освобожденную составлен протокол. Среди выпущенных на свободу сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская. В ЦИП доставлено три человека — Екатерина Казакова, Анастасия Лущик и Наталья Петухова.

В соцсетях появились сообщения о задержании известного музыканта Александра Помидорова, который сегодня организовал концерт в столичном микрорайоне Шабаны.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 сентября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске. "Сегодня в Минске...
 
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