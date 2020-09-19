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Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске
20.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 сентября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.
"Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать".
К 21.40 правозащитники выяснили
В соцсетях появились сообщения о задержании известного музыканта Александра Помидорова, который сегодня организовал концерт в столичном микрорайоне Шабаны.
БелаПАН.
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Минск, 19 сентября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске. "Сегодня в Минске...
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