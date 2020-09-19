Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 сентября. К 20 часам список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 317 человек. сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Среди них семь мужчин и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, которая доставлена в УВД Советского района.

В списке также 73-летняя Нина Багинская, ее задержали и отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.

Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.

По последним данным правозащитников, задержанных постепенно начинают выпускать.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Список задержанных на женском марше в Минске увеличился до 317 человек Минск, 19 сентября. К 20 часам список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 317 человек. сообщает правозащитный сайт spring96.org. Среди них семь мужчин...

БелаПАН.