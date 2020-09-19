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Список задержанных на женском марше в Минске увеличился до 317 человек
20.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 сентября. К 20 часам список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 317 человек. сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Среди них семь мужчин и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, которая доставлена в УВД Советского района.
В списке также 73-летняя Нина Багинская, ее задержали и отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.
Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.
По последним данным правозащитников, задержанных постепенно начинают выпускать.
БелаПАН.
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Минск, 19 сентября. К 20 часам список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 317 человек. сообщает правозащитный сайт spring96.org. Среди них семь мужчин...
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