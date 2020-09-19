Официальная Москва вслед за Минском назвала вмешательством во внутренние дела Беларуси участие Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 сентября. Официальная Москва вслед за Минском назвала вмешательством во внутренние дела Беларуси участие экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 21 сентября.

"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки "раскачивать лодку", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этом контексте весьма показательно участие С.Тихановской в предстоящей встрече мининдел стран — членов ЕС, пусть и в некоем формате "неофициального общения". Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 г. на Украине, когда ряд стран ЕС выступили т.н. гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано", — отметила Захарова.

"Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, — заявила представитель МИД РФ. — Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году. Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить".

При этом, по словам Захаровой, о конституционной реформе, которая призвана способствовать налаживанию в Беларуси общенационального диалога, в ЕС предпочитают не говорить. Резолюцию Европарламента о ситуации в стране она считает фактическим призывом к неконституционной смене власти.

"Неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами — членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером", — заявила Захарова и призвала ЕС "пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране".

Ранее сегодня пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал планируемое участие Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе неуважением к гражданам страны.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" — отметил Глаз.

"После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси. Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", — сказал пресс-секретарь МИД.

На заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза будут обсуждаться санкции в отношении белорусских чиновников, которых ЕС считает ответственными за применение насилия в отношении мирных демонстрантов и фальсификацию результатов президентских выборов, прошедших 9 августа.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой не признал итоги президентских выборов в Беларуси и Александра Лукашенко — президентом Беларуси по истечении срока его полномочий (5 ноября).

Европарламент приветствовал созданный по инициативе Тихановской Координационный совет "как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси".

Европарламент поддержал санкции ЕС "против лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко".

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Дмитрий Власов, БелаПАН.