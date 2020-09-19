Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 сентября. Правозащитники опубликовали имена 159 задержанных на женском марше в Минске.

Среди них двое мужчин и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, которая доставлена в УВД Советского района.

В списке также 73-летняя Нина Багинская, ее задержали и отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.

Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.

Правозащитники продолжают уточнять имена задержанных. Во время акции один из силовиков сообщил БелаПАН, что их должны отвезти в УВД Советского и Центрального районов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники опубликовали имена 159 задержанных на женском марше в Минске Минск, 19 сентября. Правозащитники опубликовали имена 159 задержанных на женском марше в Минске. Среди них двое мужчин и сотрудница посольства Великобритании...

БелаПАН.