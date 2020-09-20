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Губернатор Приморского края находится с визитом в Беларуси
20.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен - Sputnik. Губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с визитом в Беларуси, сообщил
Ранее источник информировал агентство, что губернатор в ходе рабочего визита в Беларусь 20 сентября посетит Могилев, 21 сентября прибудет в Минск.
© Sputnik / Татьяна Меель
"Губернатор Приморского края находится с визитом в Республике Беларусь.... Подробнее позже", - сообщил Руденчик.
Кожемяко в предыдущий раз
По мнению белорусского лидера, российский губернатор поступил правильно, побывав в Могилевской области, где работают знакомые ему люди. По просьбе Лукашенко они продолжали поддерживать отношения с Кожемяко.
Президент также заявлял, что Беларусь готова сделать для Приморья все, что необходимо, несмотря на расстояние в девять тысяч километров. В частности, Лукашенко отмечал, что в Приморье могут быть налажены поставки, помимо автобусов МАЗ, и белорусского городского электротранспорта. В российском регионе есть потребность в лифтах, и белорусская сторона готова их поставлять и участвовать в конкурсах.
Дорожат отношениями с Беларусью
В свою очередь Кожемяко во время прошлого визита подчеркивал, что на Дальнем Востоке дорожат отношениями с Беларусью и ее президентом. Потому что этот регион осваивали белорусы. Гуманитарную помощь дальневосточным регионам России доставляли самолетами из Беларуси после наводнений в Амурской области.
© Sputnik / Артем Житенев
Кожемяко констатировал, что Приморье нуждается в белорусском опыте в сфере семеноводства и садоводства. В регионе заинтересованы в конечной сборке белорусских лифтов на своей территории, что будет взаимовыгодно.
По поручению президента Беларуси рабочую группу по развитию сотрудничества с Приморским краем возглавил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Кожемяко отмечал, что знает белорусского губернатора уже много лет и готов с ним работать.
В 2019 году президент Беларусь поблагодарил Олега Кожемяко за все сделанное для Беларуси и
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По предварительной информации, губернатор в ходе рабочего визита 20 сентября посетит Могилев, 21 сентября прибудет в Минск.
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