ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Губернатор Приморского края находится с визитом в Беларуси

20.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с визитом в Беларуси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

Ранее источник информировал агентство, что губернатор в ходе рабочего визита в Беларусь 20 сентября посетит Могилев, 21 сентября прибудет в Минск.

© Sputnik / Татьяна Меель
Лукашенко наградил губернатора Приморья Кожемяко орденом Почета

"Губернатор Приморского края находится с визитом в Республике Беларусь.... Подробнее позже", - сообщил Руденчик.

Кожемяко в предыдущий раз посещал Беларусь в июле 2019 года, тогда у него состоялась встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, российский губернатор поступил правильно, побывав в Могилевской области, где работают знакомые ему люди. По просьбе Лукашенко они продолжали поддерживать отношения с Кожемяко.

Президент также заявлял, что Беларусь готова сделать для Приморья все, что необходимо, несмотря на расстояние в девять тысяч километров. В частности, Лукашенко отмечал, что в Приморье могут быть налажены поставки, помимо автобусов МАЗ, и белорусского городского электротранспорта. В российском регионе есть потребность в лифтах, и белорусская сторона готова их поставлять и участвовать в конкурсах.

Дорожат отношениями с Беларусью

В свою очередь Кожемяко во время прошлого визита подчеркивал, что на Дальнем Востоке дорожат отношениями с Беларусью и ее президентом. Потому что этот регион осваивали белорусы. Гуманитарную помощь дальневосточным регионам России доставляли самолетами из Беларуси после наводнений в Амурской области.

© Sputnik / Артем Житенев
Губернатор Приморья: наши жители любят белорусскую продукцию за качество

Кожемяко констатировал, что Приморье нуждается в белорусском опыте в сфере семеноводства и садоводства. В регионе заинтересованы в конечной сборке белорусских лифтов на своей территории, что будет взаимовыгодно.

По поручению президента Беларуси рабочую группу по развитию сотрудничества с Приморским краем возглавил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Кожемяко отмечал, что знает белорусского губернатора уже много лет и готов с ним работать.

В 2019 году президент Беларусь поблагодарил Олега Кожемяко за все сделанное для Беларуси и вручил государственную награду – орден Почета.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, губернатор в ходе рабочего визита 20 сентября посетит Могилев, 21 сентября прибудет в Минск.
 
Новости дня
Новости политики
 
Помпео: санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика