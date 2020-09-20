Помпео: санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

"Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма", - говорится в заявлении Помпео.

Он заявил, что санкции ООН восстановлены в соответствии с процедурами организации, хотя другие члены СБ ООН и договоренностей с Ираном так не считают.

"США ожидают, что все страны-члены ООН полностью будут соблюдать свои обязательства по реализации этих мер. В дополнение к эмбарго на поставки оружия, это включает такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке (урана), запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами", - заявил Помпео.

Если какая-либо страна не согласна, США готовы ее наказывать, заявил госсекретарь США.

"Если страны-члены ООН не выполнят свои обязательства по реализации этих санкций, США готовы использовать наши внутренние полномочия, чтобы организовать последствия за это невыполнение и обеспечить, чтобы Иран не пользовался выгодами от деятельности, запрещенной ООН", - говорится в заявлении Помпео.

"В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер по укреплению имплементации санкций ООН и привлечению нарушителей к ответственности. Наша кампания максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не достигнет с нами всеобъемлющего соглашения, которое укротит его угрозы по распространению (ядерных и ракетных технологий — Sputnik) и остановит его действия, сеющие хаос, насилие и кровопролитие", - заявил Помпео.

При этом он утверждает, что санкции "станут шагом к международному миру и безопасности".

"Ядерная сделка 2015 года не побудила Иран присоединиться к сообществу наций, как было обещано. Вместо этого муллы (аятоллы — Sputnik) воспользовались новым богатством и использовали его для того, чтобы провоцировать смерть и разрушения от Йемена и Ирака до Ливана до Сирии", - заявил Помпео.

США утверждают, что их уведомление о необходимости восстановить санкции ООН против Ирана достаточно для того, чтобы эти санкции автоматически восстановились. Однако участники договоренностей с Ираном заявили, что уведомление США не имеет никакой юридической силы, и санкции восстановлены не будут.

Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что бесперспективно перенастраивать весь диалог в рамках ООН по проблемам региона на "антииранские рельсы".

Юридически несостоятельно

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи выразил надежду на то, что члены Совета Безопасности проигнорируют заявления Соединенных Штатов о восстановлении санкций ООН против Ирана.

Он направил генсеку организации Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности письмо, в котором в очередной раз выразил известную позицию Тегерана. Иран считает попытку США запустить механизм восстановления санкций ООН против ИРИ в рамках резолюции 2231 юридически несостоятельной, так как Вашингтон больше не является участником СВПД.

"Учитывая, что заявленная цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы полностью разрушить Совместный всеобъемлющий план действий … Исламская Республика Иран надеется, что члены Совета Безопасности в очередной раз отвергнут продолжающиеся попытки США злоупотребить процессом Совета Безопасности, тем самым подорвав авторитет и доверие к Совету и ООН", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.