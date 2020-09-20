МИД России: поведение США в отношении Ирана идет вразрез с СВПД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Поведение США в отношении Ирана идет вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, это становится серьезным ударом по авторитету СБ ООН, говорится в заявлении МИД РФ.

"Разнузданное поведение вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 становится серьезным ударом со стороны США по авторитету СБ ООН, проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что такое поведение неприемлемо не только для России, но и других членов СБ, которые еще в августе высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений. В частности, они указали, что письмо госсекретаря США Майка Помпео от 20 августа, на которое опирается Вашингтон, не может считаться "уведомлением" по смыслу резолюции СБ ООН 2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций.

Помпео ранее передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

В воскресенье госсекретарь США заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу , несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.

Резолюция СБ ООН 2231

В МИД России подчеркнули, что усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД по ядерной программе Ирана будут продолжены, Резолюция СБ ООН 2231 действует в неизменном виде.

"Усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД будут продолжены. Резолюция СБ ООН 2231 действует в неизменном виде, а вытекающие из нее обязательства должны выполняться в изначально согласованном режиме и объеме на основе принципа взаимности всеми государствами. США должны не усугублять ситуацию, а немедленно отказаться от своего курса на разрушение СВПД и подрыв резолюции СБ ООН 2231", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Россия надеется, что у США хватит мужества взглянуть правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН по поводу Ирана.

"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены – значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", - говорится в заявлении.

Номер не прошел

Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, отметили в МИД РФ.

"Все, что делает Вашингтон – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел", - говорится в заявлении.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.