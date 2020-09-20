Виктор Лукашенко рассказал о своем отношении к акциям протеста в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Мотопробег проходит спокойно по дорогам Беларуси, акции протеста на него не влияют, рассказал журналистам помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Отвечая на вопрос Sputnik, не страшно ли ездить по дорогам, когда в стране проходят акции протеста, Лукашенко ответил, что участники мотопробега , приуроченного к 75-летию Великой Победы, ничего особо не боятся.

"Мы ехали сейчас совершенно спокойно по дорогам Беларуси. Смотрите - убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то - отдыхать, кто-то - со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом", - рассказал он.

Мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. 18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко На Курган Славы приехали более 60 байкеров из России и Беларуси

Более 30 байкеров мотоклуба "H.O.G." из разных городов Беларуси и России побывали в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа - в день выборов президента. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. В этот день начались акции протеста несогласных с результатами голосования, поскольку, по их мнению, итоги выборов были сфальсифицированы.

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