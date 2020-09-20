Тихановская: Беларусь дружна с Россией и хочет такой оставаться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Белорусский народ никогда не поворачивался спиной к России, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью РБК .

В Беларуси более месяца продолжаются акции протеста несогласных с результатом президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80 процентов голосов, следом за ним оказалась Светлана Тихановская.

По мнению экс-кандидата, люди в первую очередь протестуют, потому что их лишили прав, запугивают, выдворяют из страны, сажают в тюрьму просто за то, что они посмели выразить свою гражданскую позицию.

Поддержка России

Собеседница высказала сожаление, что российский лидер Владимир Путин поддержал Лукашенко, отметила открытость Координационного совета и себя лично к диалогу с представителями соседней страны. Она также напомнила, что ранее действующий президент Беларуси заявлял, будто оппозицией руководят из России, но потом кардинально изменил свое мнение.

"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин - мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", - уточнила Тихановская.

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