Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. К 15.00 участникам Марша справедливости удалось собраться возле стелы "Минск — город-герой", сейчас там несколько тысяч человек.



Территория возле самой стелы оцеплена военными.



На перекрестке проспекта Победителей и проспекта Машерова демонстранты вышли на проезжую часть. Люди продолжают подходить со стороны Дворца спорта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле стелы "Минск — город-герой" уже несколько тысяч демонстрантов Минск, 20 сентября. К 15.00 участникам Марша справедливости удалось собраться возле стелы "Минск — город-герой", сейчас там несколько тысяч человек. Территория...

Захар Щербаков, БелаПАН.