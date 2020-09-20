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Возле стелы "Минск — город-герой" уже несколько тысяч демонстрантов
20.09.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. К 15.00 участникам Марша справедливости удалось собраться возле стелы "Минск — город-герой", сейчас там несколько тысяч человек.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. К 15.00 участникам Марша справедливости удалось собраться возле стелы "Минск — город-герой", сейчас там несколько тысяч человек. Территория...
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