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Демонстранты небольшими группами продвигаются по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
20.09.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Демонстранты небольшими группами продвигаются по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Силовики не дают им сконцентрироваться, периодически кого-то задерживают.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Демонстранты небольшими группами продвигаются по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
Минск, 20 сентября. Демонстранты небольшими группами продвигаются по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Силовики не...
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