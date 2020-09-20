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Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, увидев кордон силовиков на подходе к Дворцу Независимости

20.09.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, когда увидели кордон силовиков за несколько сотен метров до Дворца Независимости. С криками "Обходи!" колонна повернула на улицу Игнатенко, которая пересекается с проспектом Победителей.

Дойдя до пересечения улиц Игнатенко и Тимирязева, демонстранты планировали повернуть в сторону 2-го кольца, но кто-то в голове колонны крикнул, что впереди − силовики со щитами. В результате протестующие развернулись обратно. Сейчас они идут по улице Тимирязева.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, когда увидели кордон силовиков за несколько сотен метров до Дворца Независимости. С...
 
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