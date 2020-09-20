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Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, увидев кордон силовиков на подходе к Дворцу Независимости
20.09.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, когда увидели кордон силовиков за несколько сотен метров до Дворца Независимости. С криками "Обходи!" колонна повернула на улицу Игнатенко, которая пересекается с проспектом Победителей.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, увидев кордон силовиков на подходе к Дворцу Независимости
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости изменили свой маршрут, когда увидели кордон силовиков за несколько сотен метров до Дворца Независимости. С...
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