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Многотысячная колонна демонстрантов начала двигаться в сторону Дворца Независимости
20.09.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Колонна участников Марша справедливости начала двигаться от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости. Десятки тысяч человек с бело-красно-белыми флагами в руках и на плечах идут по проезжей части и тротуарам проспекта Победителей.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Колонна участников Марша справедливости начала двигаться от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости. Десятки тысяч человек...
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