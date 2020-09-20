Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Колонна участников Марша справедливости начала двигаться от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости. Десятки тысяч человек с бело-красно-белыми флагами в руках и на плечах идут по проезжей части и тротуарам проспекта Победителей.



Со стороны стелы громко звучат патриотические песни провластного содержания. В перерывах между песнями демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многотысячная колонна демонстрантов начала двигаться в сторону Дворца Независимости Минск, 20 сентября. Колонна участников Марша справедливости начала двигаться от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости. Десятки тысяч человек...

Захар Щербаков, БелаПАН.