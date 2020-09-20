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Силовики не дали демонстрантам выйти на проспект Независимости

20.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в сторону проспекта Независимости. 

Перед мостом через Свислочь на улице Я.Купалы дорогу преградили силовики и военная техника — водомет и машины "Рубеж". Колонна свернула налево и сейчас идет по улице Куйбышева.



Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в...
 
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