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Силовики не дали демонстрантам выйти на проспект Независимости
20.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в сторону проспекта Независимости.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в...
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