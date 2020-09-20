Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в сторону проспекта Независимости.



Перед мостом через Свислочь на улице Я.Купалы дорогу преградили силовики и военная техника — водомет и машины "Рубеж". Колонна свернула налево и сейчас идет по улице Куйбышева.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики не дали демонстрантам выйти на проспект Независимости Минск, 20 сентября. Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в...

Захар Щербаков, БелаПАН.