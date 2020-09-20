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Протестующие идут от пересечения Романовской Слободы и Немиги в сторону станции метро "Немига"
20.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Дойдя до пересечения улиц Романовская Слобода и Немига, демонстранты собирались двигаться дальше по улице Городской Вал. Дорогу им преградил рейсовый автобус и кордон силовиков.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Дойдя до пересечения улиц Романовская Слобода и Немига, демонстранты собирались двигаться дальше по улице Городской Вал. Дорогу им преградил...
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