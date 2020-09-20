Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Дойдя до пересечения улиц Романовская Слобода и Немига, демонстранты собирались двигаться дальше по улице Городской Вал. Дорогу им преградил рейсовый автобус и кордон силовиков.



Постояв некоторое время на перекрестке, протестующие повернули налево, в сторону станции метро "Немига". Колонна скандирует "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующие идут от пересечения Романовской Слободы и Немиги в сторону станции метро "Немига" Минск, 20 сентября. Дойдя до пересечения улиц Романовская Слобода и Немига, демонстранты собирались двигаться дальше по улице Городской Вал. Дорогу им преградил...

Захар Щербаков, БелаПАН.