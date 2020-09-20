|
Многотысячная колонна демонстрантов движется по улице Кальварийской в сторону Немиги
20.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. С улицы Тимирязева колонна протестующих свернула на Кальварийскую и движется в сторону Немиги.
Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 сентября. С улицы Тимирязева колонна протестующих свернула на Кальварийскую и движется в сторону Немиги. Демонстранты скандируют "Уходи", "Выйди,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)