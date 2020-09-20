Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Колонна демонстрантов, участвующих в Марше справедливости в Минске, прошла по улице Куйбышева от оперного театра до Комаровского рынка и свернула на улицу Веры Хоружей, чтобы выйти на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа.

Участники акции растянулись примерно на два километра.

Немного подождав остальных, голова колонны двинулась в сторону площади Победы, к центру города.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты вышли на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа Минск, 20 сентября. Колонна демонстрантов, участвующих в Марше справедливости в Минске, прошла по улице Куйбышева от оперного театра до Комаровского рынка и...

Захар Щербаков, БелаПАН.