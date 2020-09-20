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Демонстранты вышли на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа
20.09.2020 17:57 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Колонна демонстрантов, участвующих в Марше справедливости в Минске, прошла по улице Куйбышева от оперного театра до Комаровского рынка и свернула на улицу Веры Хоружей, чтобы выйти на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа.
Участники акции растянулись примерно на два километра.
Немного подождав остальных, голова колонны двинулась в сторону площади Победы, к центру города.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Колонна демонстрантов, участвующих в Марше справедливости в Минске, прошла по улице Куйбышева от оперного театра до Комаровского рынка и...
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