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"Марш Справедливости" проходит в Минске

20.09.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Несанкционированная акция протеста "Марш Справедливости" оппозиции проходит в воскресенье в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.

На этот раз протестующие планировали пройти мимо Верховного суда и окружить дворец Независимости. Однако план пришлось изменить.

С утра силовики начали стягивать спецтехнику на проспекте Победителей. С 13:00 оказались закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Позже закрыли и "Фрунзенскую". Мобильные операторы по распоряжению госорганов снизили скорость интернета.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие возле Дворца спорта

Около 15 часов протестующим удалось собраться возле стелы "Минск город-герой" и в районе Немиги, где прошли точечные задержания. Митингующие направились ко Дворцу Независимости, но там уперлись в кордон милиции, повернули на близлежащую улицу и отправились в центр.

Они вернулись на Немигу и прошли маршем по улице Богдановича. Движение в центре в районе улицы было полностью перекрыто.

© Sputnik
Колонна протестующих на Немиге

Протестующие кричали лозунги: "Уходи", "Жыве Беларусь", "Честные выборы".

Пройдя по улицам Минска, они вышли на главный проспект столицы – Независимости. На пересечении с улицей Козлова в район площади Победы они уперлись в усиленный кордон милиции.

© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания в центре Минска

Начались точечные задержания протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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Сорок третий день протестов после выборов президента Беларуси проходит в столице и регионах. Традиционно самые массовые акции проходят в столице в воскресенье.
 
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