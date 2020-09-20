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"Марш Справедливости" проходит в Минске
20.09.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен - Sputnik. Несанкционированная акция протеста "Марш Справедливости" оппозиции проходит в воскресенье в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.
На этот раз протестующие планировали пройти мимо Верховного суда и окружить дворец Независимости. Однако план пришлось изменить.
С утра силовики начали стягивать спецтехнику на проспекте Победителей. С 13:00
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие возле Дворца спорта
Около 15 часов протестующим удалось собраться возле стелы "Минск город-герой" и в районе Немиги, где прошли точечные задержания. Митингующие направились ко Дворцу Независимости, но там уперлись в кордон милиции, повернули на близлежащую улицу и отправились в центр.
Они вернулись на Немигу и прошли маршем по улице Богдановича. Движение в центре в районе улицы было полностью перекрыто.
© Sputnik
Колонна протестующих на Немиге
Протестующие кричали лозунги: "Уходи", "Жыве Беларусь", "Честные выборы".
Пройдя по улицам Минска, они вышли на главный проспект столицы – Независимости. На пересечении с улицей Козлова в район площади Победы они уперлись в усиленный кордон милиции.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания в центре Минска
Начались точечные задержания протестующих.
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Сорок третий день протестов после выборов президента Беларуси проходит в столице и регионах. Традиционно самые массовые акции проходят в столице в воскресенье.
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