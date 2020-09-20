Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Министерства связи двух государств планирует решить вопрос с отменой роуминга между Беларусью и Россией до конца года, об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В начале нынешней недели в Сочи состоялась встреча между президентом Беларуси Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным. Как отмечает госсекретарь Союзного государства, после общения лидеров стран по ряду направлений наметилась активизация в сближении двух стран. В частности, с "мертвой точки" сдвинулись вопросы актуализации дорожных карт.

Возобновление интеграции

По словам Рапоты, после подготовки дорожных карты образовалась некая пауза "в силу разных обстоятельств".

"Только сейчас по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность. У нас предстоит в этом месяцы заседание группы высокого уровня и, возможно, оно предаст дополнительный импульс в работе над этими дорожными картами", - рассказал госсекретарь СГ.

Он отметил, что данные планы по интеграции направлены на создание еще более лучших условий для россиян и белорусов в разных отраслях, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.

"Кстати, очень важная сфера деятельности (налогообложение - Sputnik), которая должна облегчить работу бизнесу прежде всего", - сказал Рапота.

Сейчас Союзному государству предложено рассмотреть гармонизацию налогового законодательства. Политик предполагает, что в будущем на этом уровень, возможно, будут обсуждаться вопросы налоговых маневров по нефти и другим энергоносителям.

"Таким образом движение есть. Насколько быстро оно даст результаты мне сейчас казать трудно, но движение началось и, мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему (налоговые маневры и цены на энергоносители - Sputnik) в любом случае придется. Это понимание есть и это заставляет обе стороны работать", - отметил Рапота.

Отмена роуминга

Среди мероприятий по выполнению "дорожных карт" значится и отмена роуминга между Беларусью и Россией. Недавно стороны обсудили этот вопрос по видеоконференции на совещании заинтересованных ведомств.

"Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радует нас обещаниями в этом году решить эту проблему. Получиться ли это в нынешнем году или чуть позже, посмотрим. Но работа ведется", - сообщил Рапота.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019-го утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Следующее совещание между министерствами двух стран по вопросу отмены роуминга планируется провести через пять дней.

Читайте также: