ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Марш Справедливости": как прошел 43-й день протестов в Минске и регионах

21.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Акции протестов после выборов в Беларуси продолжаются уже 43-й день в Минске и регионах.

Минск

"Марш Справедливости" по традиции стартовал у стелы "Минск – город-герой". Протестующие планировали пройти мимо Верховного суда и Дворца Независимости, однако планы пришлось изменить. Центр Минска с самого утра был под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. И в районе Немиги, где начали собираться люди, прошли первые содержания. 

Протестующим удалось собраться, они пошли ко Дворцу Независимости, но там уперлись в кордон милиции, повернули на близлежащую улицу и отправились в центр. Прошли маршем по улице Богдановича, а также участку проспекта Независимости. 

После четырех часов марша на проспекте Независимости неподалеку от площади Победы начались задержания. Акция в Минске завершилась. 

Витебск

Митингующие собрались около ТЦ "Марко-сити", и немногочисленная колонна двинулась по центру города. По дороге к площади Победы им преградила путь милиция. Горожане развернулись и пошли к площади Ленина, где им также не дали пройти силовики.

© Sputnik / Павел Вур
Протестующие в Витебске

Акция продлилась около трех часов, в итоге митингующие вернулись к стартовой точке маршрута и разошлись.

Во время мероприятия корреспондент Sputnik не видел, чтобы милиция кого-то задерживать.

© Sputnik / Павел Вур
Микроавтобус с камерой, позволяющей снимать изображение на 360°, на акциях протеста в Витебске заметили впервые

Брест

В центре Бреста также прошла акция протеста, в ходе которой бойцами ОМОНа был применен слезоточивый газ.

"Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство", - прокомментировала эту информацию пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кроме того, в Бресте правоохранители использовали на акции протеста карабин со светошумовым патроном. Был произведен предупредительный выстрел в воздух для предотвращения нападения на милицию, сообщила Чемоданова.

Гродно

Люди начали собираться в 14 часов на улице Советской возле молодежного центра Гродно. Затем они направились к площади Ленина, но там проход был заблокирован силовиками. По той же причине не получилось пройти и к площади Советской, где в это время проходила сельскохозяйственная ярмарка. Люди направились в сторону улицы Большой Троицкой. Они пошли по проезжей части, машин на дороге не было, так как к этому времени движение на этом участке было перекрыто милицией.

© Sputnik / Инна Гришук
Силовики ограничивали движение колонны в Гродно

Колонне протестующих удалось пройти чуть больше ста метров. Вскоре подъехали автозаки, начали задерживать мужчин и женщин, в том числе - одну беременную. Через минут десять силовики уехали, а улица опустела.

Попытки собраться еще раз не увенчались успехом. Точечные задержания во дворах и разных частях города продолжались еще некоторое время. Силовики с автозаками, наряды ГАИ усиленно дежурили в городе до вечера.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресные акции протеста состоялись в Беларуси. Самая массовая – в Минске, без задержаний – в Витебске, с применением слезоточивого газа – в Бресте.
 
Новости дня
Новости политики
 
"Марш Справедливости" проходит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика