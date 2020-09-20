"Марш Справедливости": как прошел 43-й день протестов в Минске и регионах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. Акции протестов после выборов в Беларуси продолжаются уже 43-й день в Минске и регионах.

Минск

"Марш Справедливости" по традиции стартовал у стелы "Минск – город-герой". Протестующие планировали пройти мимо Верховного суда и Дворца Независимости, однако планы пришлось изменить. Центр Минска с самого утра был под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. И в районе Немиги, где начали собираться люди, прошли первые содержания.

Протестующим удалось собраться, они пошли ко Дворцу Независимости, но там уперлись в кордон милиции, повернули на близлежащую улицу и отправились в центр. Прошли маршем по улице Богдановича, а также участку проспекта Независимости.

После четырех часов марша на проспекте Независимости неподалеку от площади Победы начались задержания. Акция в Минске завершилась.

Витебск

Митингующие собрались около ТЦ "Марко-сити", и немногочисленная колонна двинулась по центру города. По дороге к площади Победы им преградила путь милиция. Горожане развернулись и пошли к площади Ленина, где им также не дали пройти силовики.

© Sputnik / Павел Вур Протестующие в Витебске

Акция продлилась около трех часов, в итоге митингующие вернулись к стартовой точке маршрута и разошлись.

Во время мероприятия корреспондент Sputnik не видел, чтобы милиция кого-то задерживать.

© Sputnik / Павел Вур Микроавтобус с камерой, позволяющей снимать изображение на 360°, на акциях протеста в Витебске заметили впервые

Брест

В центре Бреста также прошла акция протеста, в ходе которой бойцами ОМОНа был применен слезоточивый газ.

"Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство", - прокомментировала эту информацию пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кроме того, в Бресте правоохранители использовали на акции протеста карабин со светошумовым патроном. Был произведен предупредительный выстрел в воздух для предотвращения нападения на милицию, сообщила Чемоданова.

Гродно

Люди начали собираться в 14 часов на улице Советской возле молодежного центра Гродно. Затем они направились к площади Ленина, но там проход был заблокирован силовиками. По той же причине не получилось пройти и к площади Советской, где в это время проходила сельскохозяйственная ярмарка. Люди направились в сторону улицы Большой Троицкой. Они пошли по проезжей части, машин на дороге не было, так как к этому времени движение на этом участке было перекрыто милицией.

© Sputnik / Инна Гришук Силовики ограничивали движение колонны в Гродно

Колонне протестующих удалось пройти чуть больше ста метров. Вскоре подъехали автозаки, начали задерживать мужчин и женщин, в том числе - одну беременную. Через минут десять силовики уехали, а улица опустела.

Попытки собраться еще раз не увенчались успехом. Точечные задержания во дворах и разных частях города продолжались еще некоторое время. Силовики с автозаками, наряды ГАИ усиленно дежурили в городе до вечера.