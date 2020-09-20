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БАЖ: Задержанный в Минске журналист Денис Борщ отправлен в жодинский ИВС
21.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Задержанный сегодня в Минске на Марше справедливости журналист Денис Борщ отправлен в жодинский изолятор временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на его адвоката.
Борщ был задержан около 16.50 возле Дворца Независимости, куда пришла часть протестующих, и доставлен в УВД Фрунзенского района. В чем его обвиняют, пока неизвестно.
По данным правозащитников на 22.05, в столице сегодня задержано не менее 148 человек, в регионах — не менее 63.
БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Задержанный сегодня в Минске на Марше справедливости журналист Денис Борщ отправлен в жодинский изолятор временного содержания, сообщила...
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