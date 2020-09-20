БАЖ: Задержанный в Минске журналист Денис Борщ отправлен в жодинский ИВС

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Задержанный сегодня в Минске на Марше справедливости журналист Денис Борщ отправлен в жодинский изолятор временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на его адвоката.

Борщ был задержан около 16.50 возле Дворца Независимости, куда пришла часть протестующих, и доставлен в УВД Фрунзенского района. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

По данным правозащитников на 22.05, в столице сегодня задержано не менее 148 человек, в регионах — не менее 63.

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БелаПАН.