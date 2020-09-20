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На Козлова и прилегающие улицы приехали автозаки

21.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. После того как силовики разделили демонстрантов на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, голова колонны начала спускаться по Козлова к кинотеатру "Мир" и далее к Военному кладбищу и улице Змитрока Бядули.

Увидев приближающиеся автозаки, часть демонстрантов побежала во дворы возле Военного кладбища. Автозаки направились по прилегающим улицам Смолячкова, Берестянской и тупиковому переулку Михайловскому. Часть машин силовиков припаркована на площади Змитрока Бядули. Движение в этом месте перекрыто. Милицейские автобусы подъехали к дому-"подкове" на площади со стороны ул. Бядули. Там произошли задержания.

Тем временем хвост колонны отошел от кордона силовиков обратно в сторону площади Якуба Коласа. Там они начали расходиться в разные стороны, часть пошла дальше по проспекту в сторону Национальной академии наук. Со стороны площади Победы приехали автомобили силовиков, которые начали задержания в районе ЦУМа.


Захар Щербаков, Дмитрий Власов, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 сентября. После того как силовики разделили демонстрантов на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, голова колонны начала спускаться по...
 
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На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики разделили колонну демонстрантов на две части
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