Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. После того как силовики разделили демонстрантов на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, голова колонны начала спускаться по Козлова к кинотеатру "Мир" и далее к Военному кладбищу и улице Змитрока Бядули.

Увидев приближающиеся автозаки, часть демонстрантов побежала во дворы возле Военного кладбища. Автозаки направились по прилегающим улицам Смолячкова, Берестянской и тупиковому переулку Михайловскому. Часть машин силовиков припаркована на площади Змитрока Бядули. Движение в этом месте перекрыто. Милицейские автобусы подъехали к дому-"подкове" на площади со стороны ул. Бядули. Там произошли задержания.

Тем временем хвост колонны отошел от кордона силовиков обратно в сторону площади Якуба Коласа. Там они начали расходиться в разные стороны, часть пошла дальше по проспекту в сторону Национальной академии наук. Со стороны площади Победы приехали автомобили силовиков, которые начали задержания в районе ЦУМа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Козлова и прилегающие улицы приехали автозаки Минск, 20 сентября. После того как силовики разделили демонстрантов на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, голова колонны начала спускаться по...

Захар Щербаков, Дмитрий Власов, БелаПАН.