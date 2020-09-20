ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики разделили колонну демонстрантов на две части

21.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова.

Там их встретил кордон силовиков, усиленный четырьмя автомобилями "Рубеж" и четырьмя водометами. Голова колонны свернула на Козлова в сторону кинотеатра "Мир" и Военного кладбища. Воспользовавшись этим, силовики продвинулись вперед и разделили колонну на две части.

Со стороны проспекта Машерова подъехало несколько автозаков. Задержан как минимум один демонстрант с бело-красно-белым флагом.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова. Там...
 
Новости дня
Новости политики
 
Демонстранты вышли на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика