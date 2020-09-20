Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова.

Там их встретил кордон силовиков, усиленный четырьмя автомобилями "Рубеж" и четырьмя водометами. Голова колонны свернула на Козлова в сторону кинотеатра "Мир" и Военного кладбища. Воспользовавшись этим, силовики продвинулись вперед и разделили колонну на две части.

Со стороны проспекта Машерова подъехало несколько автозаков. Задержан как минимум один демонстрант с бело-красно-белым флагом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики разделили колонну демонстрантов на две части Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова. Там...

Захар Щербаков, БелаПАН.