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На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики разделили колонну демонстрантов на две части
21.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова.
Там их встретил кордон силовиков, усиленный четырьмя автомобилями "Рубеж" и четырьмя водометами. Голова колонны свернула на Козлова в сторону кинотеатра "Мир" и Военного кладбища. Воспользовавшись этим, силовики продвинулись вперед и разделили колонну на две части.
Со стороны проспекта Машерова подъехало несколько автозаков. Задержан как минимум один демонстрант с бело-красно-белым флагом.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики разделили колонну демонстрантов на две части
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа в сторону центра до перекрестка с улицей Козлова. Там...
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