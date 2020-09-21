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Латушко: в Беларуси будут уволены 30 дипломатов

21.09.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О ближайшем увольнении 30 послов сообщил в своем телеграм-канале 20 сентября член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По словам политика, власти планируют отстранить от должностей сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Будут освобождены должности послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.

«Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - пишет Латушко. 

По его словам, причинами для увольнения стали высказывания сотрудников своей гражданской позиции в соцсетях. Это несогласие с фальсификацией выборов и насилием над мирными демонстрантами со стороны ОМОН и других правоохранителей.

Латушко назвал предстоящие увольнения чисткой дипкорпуса Беларуси и заявил о развале дипломатической службы страны.

Павел Латушко – экс-посол Беларуси во Франции, бывший директор белорусского театра Я.Купалы, уволенный за высказывания против насилия, примененного к мирным гражданам после выборов президента.

18 августа Павла Латушко уволили из театра по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси. Вместе с ним 80 актеров театра написали заявление об уходе. Политик вошел в состав Координационного совета, сформированного белорусской оппозицией после выборов и жестоких разгонов акций протеста.

 
 
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О ближайшем увольнении 30 послов сообщил в своем телеграм-канале 20 сентября член президиума Координационного совета Павел Латушко.
 
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