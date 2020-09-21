Латушко: в Беларуси будут уволены 30 дипломатов

О ближайшем увольнении 30 послов сообщил в своем телеграм-канале 20 сентября член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По словам политика, власти планируют отстранить от должностей сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Будут освобождены должности послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.

«Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - пишет Латушко.

По его словам, причинами для увольнения стали высказывания сотрудников своей гражданской позиции в соцсетях. Это несогласие с фальсификацией выборов и насилием над мирными демонстрантами со стороны ОМОН и других правоохранителей.

Латушко назвал предстоящие увольнения чисткой дипкорпуса Беларуси и заявил о развале дипломатической службы страны.

Павел Латушко – экс-посол Беларуси во Франции, бывший директор белорусского театра Я.Купалы, уволенный за высказывания против насилия, примененного к мирным гражданам после выборов президента.