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Польша, Литва и Румыния призвали дать Беларуси безвиз и помочь входом в ВТО
21.09.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Польша, Литва и Румыния предлагают Европейскому союзу дать Беларуси безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО. Об этом сказано в совместном заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
"Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз – как крупная мировая экономическая держава – должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований", – сказано в заявлении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авторы считают, что пакет должен включать, в том числе: "содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси".
Кроме того, в заявлении предложено включить в пакет помощи "доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций".
Главы Польши, Литвы и Румынии заявляют также, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем: по их мнению, "никто кроме народа не имеет окончательного права решать судьбу страны".
"Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране", – отмечается в заявлении.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о том, что страны Вышеградской группы
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Страны призвали международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси.
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