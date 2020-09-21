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Польша, Литва и Румыния призвали дать Беларуси безвиз и помочь входом в ВТО

21.09.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Польша, Литва и Румыния предлагают Европейскому союзу дать Беларуси безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО. Об этом сказано в совместном заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз – как крупная мировая экономическая держава – должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований", – сказано в заявлении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Авторы считают, что пакет должен включать, в том числе: "содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси".

Кроме того, в заявлении предложено включить в пакет помощи "доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций".

Главы Польши, Литвы и Румынии заявляют также, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем: по их мнению, "никто кроме народа не имеет окончательного права решать судьбу страны".

"Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране", – отмечается в заявлении.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о том, что страны Вышеградской группы готовы ввести для граждан Беларуси безвизовый режим: речь о Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Четверка намеревалась предоставить данный пакет на ближайшем заседании Евросовета.

С 17 сентября граждане Беларуси могут попасть в Польшу на основании визы, выданной в туристических целях. А до этого страна уже приняла нескольких белорусов вообще без каких-либо виз в связи "со сложной политической ситуацией" в нашей стране.

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Теги: Минск
 
 
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Страны призвали международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси.
 
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