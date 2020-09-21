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Головченко: наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением

21.09.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Для Беларуси важно развивать партнерские отношения с регионами России, отметил Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 

© Sputnik / Александр Кряжев
Губернатор Приморского края находится с визитом в Беларуси

"Курс на построение дружеских, партнерских отношений с регионами российской федерации является очень важным. Ваш визит из такой дали расцениваем как дружеский и очень важный", – отметил белорусский премьер.

Он подчеркнул, что и на предыдущих постах (Кожемяко занимал должности губернатора Амурской и Сахалинской областей) он уделял внимание развитию отношений с Беларусью.

"Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением", – заявил Головченко в начале встречи, комментируя ситуацию, сложившуюся в стране после выборов.

Кожемяко отметил, комментируя важность отношений Приморского края и республики, что около тридцати процентов населения в его регионе имеют белорусские корни, а добрые отношения сторон обусловлены исторически.

Машиностроительная и сельхозпродукция Беларуси хорошо известны жителям Приморья, там ценят ее высокое качество. В 2019 году товарооборот республики и края увеличился на 8,4 процента, а в первом полугодии 2020 года – уже на 17,7 процента.

Головченко отметил, что Беларусь готова максимально оперативно рассматривать любые предложения со стороны партнеров в Приморском крае.

От МАЗа до Милавицы

Расстояние между Беларусью и Приморским краем около девяти тысяч километров. Несмотря на это, налажены крепкие экономические связи: в Приморье действует дилерская сеть белорусских предприятий по реализации продукции машиностроения. Среди представленных предприятий – МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш".

© Sputnik / Иван Руднев
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Через расположенные в Москве оптовые структуры в Приморский край осуществляются поставки товаров народного потребления. Среди них – продукция ЗАО "Пинскдрев" и ЗАО "Милавица".

Кожемяко в рамках визита в Минск планирует посетить крупные столичные промышленные предприятия и встретиться с белорусским министром сельского хозяйства. Также у него запланирована встреча с президентом Беларуси. Предыдущий приезд губернатора Приморья в Беларусь, в рамках которого он встречался с Александром Лукашенко, состоялся в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
 
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