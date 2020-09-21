КГБ продлило сроки расследования дела Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен -Sputnik. Следователи Комитета государственной безопасности Беларуси продлили сроки расследования уголовного дела в отношении экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, сообщил Sputnik в понедельник источник, знакомый с ходом расследования.

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Виктор Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

"Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, практически всем фигурантам дела оставили прежнюю меру пресечения содержание под стражей.

"Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это может один обвиняемый", – сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что прогнозы по срокам окончания следствия "делать трудно". Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение, отметил собеседник Sputnik. По его словам, по делу все дали подписки о неразглашении.

"Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум, человек 10", – отметил он.

Суть обвинения

Виктору Бабарико предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. В частности, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и получении взятки.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Белгазпромбанк функционирует в Беларуси с 1990 года. Основной пакет делят Газпром и Газпромбанк, которым принадлежат по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Беларуси принадлежит 0,097% акций.

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