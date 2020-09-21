"Беларуськалий" о бастующем шахтере: выясняем ситуацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. На "Беларуськалии" выясняют информацию о забастовавшем утром в понедельник шахтере, рассказали Sputnik на предприятии.

Рано утром 21 сентября в стачкоме "Беларуськалия" сообщили о шахтере Олеге Куделке из четвертого рудоуправления, который отказался выходить на поверхность после работы.

"Нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований", – рассказали в стачкоме.

Мужчина передал свое обращение к генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену. Среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков".

По данным стачкома, руководство рудника отправилось на переговоры к забастовавшему работнику. На "Беларуськалии" эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Выясняем ситуацию. Предприятие работает в штатном режиме", – рассказал представитель "Беларуськалия".

Это не первый подобный случай на предприятии за последний месяц. 10 сентября забастовку объявил работник "Беларуськалия" Юрий Корзун. Он устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое. Мужчина написал письмо гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и перечислил в нем свои требования. Среди них – прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение арестованных представителей стачкома, отставка президента и другие. Спустя несколько часов после начала протеста шахтера вывели из забоя и передали медикам.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы, и их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. В данный момент за участие в незаконных массовых мероприятиях отбывают административный арест несколько "мятежных" сотрудников предприятия.

В настоящее время "Беларуськалий" (100% принадлежит государству) работает при полной загрузке мощностей. Предприятие сообщало о том, что объем производства калийных удобрений за август составит порядка 1 миллиона тонн, все планы по итогам года будут выполнены. В 2019 году им было произведено примерно 7,34 миллиона тонн калийных удобрений.

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