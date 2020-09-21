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Латушко: в Беларуси будут уволены 30 дипломатов
21.09.2020 11:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О ближайшем увольнении 30 послов
По словам политика, власти планируют отстранить от должностей сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Будут освобождены должности послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.
«Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - пишет Латушко.
По его словам, причинами для увольнения стали высказывания сотрудников своей гражданской позиции в соцсетях. Это несогласие с фальсификацией выборов и насилием над мирными демонстрантами со стороны ОМОН и других правоохранителей.
Латушко назвал предстоящие увольнения чисткой дипкорпуса Беларуси и заявил о развале дипломатической службы страны.
Павел Латушко – экс-посол Беларуси во Франции, бывший директор белорусского театра Я.Купалы, уволенный за высказывания против насилия, примененного к мирным гражданам после выборов президента.
История вопроса
18 августа Павла Латушко
2 сентября в КС сообщили, что Латушко
16 сентября стало известно, что Лукашенко лишил дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Павла Латушко «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».
Президент
В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило.
Еще два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - 18 августа провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.
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О ближайшем увольнении 30 послов сообщил в своем телеграм-канале 20 сентября член президиума Координационного совета Павел Латушко.
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