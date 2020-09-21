Латушко: в Беларуси будут уволены 30 дипломатов

О ближайшем увольнении 30 послов сообщил в своем телеграм-канале 20 сентября член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По словам политика, власти планируют отстранить от должностей сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Будут освобождены должности послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.

«Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - пишет Латушко.

По его словам, причинами для увольнения стали высказывания сотрудников своей гражданской позиции в соцсетях. Это несогласие с фальсификацией выборов и насилием над мирными демонстрантами со стороны ОМОН и других правоохранителей.

Латушко назвал предстоящие увольнения чисткой дипкорпуса Беларуси и заявил о развале дипломатической службы страны.

Павел Латушко – экс-посол Беларуси во Франции, бывший директор белорусского театра Я.Купалы, уволенный за высказывания против насилия, примененного к мирным гражданам после выборов президента.

История вопроса

18 августа Павла Латушко уволили из театра по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси. Вместе с ним 80 актеров театра написали заявление об уходе. Политик вошел в состав Координационного совета, сформированного белорусской оппозицией после выборов и жестоких разгонов акций протеста.

2 сентября в КС сообщили, что Латушко уехал из Беларуси на время. Перед этим, 1 сентября, Александр Лукашенко заявил, что Латушко "перешел красную линию", став оппозиционером, и "будет привлечен к ответственности по закону".

16 сентября стало известно, что Лукашенко лишил дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Павла Латушко «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Президент освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило.

Еще два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - 18 августа провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.