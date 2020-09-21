МИД РФ о резолюции СПЧ ООН по Беларуси: продавлена и юридически ничтожна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Резолюция Совета ООН по правам человека по Беларуси была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права, и является юридически ничтожной, говорится в комментарии МИД России.

Совет ООН по правам человека 18 сентября принял резолюцию по ситуации с протестами в Беларуси, которая призывает президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. В пользу документа, представленного Германией от имени ЕС, высказались 23 страны СПЧ ООН, против – две, воздержались – 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были.

"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", – говорится в комментарии, который размещен в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии МИД также отмечено, что дебаты СПЧ ООН по Беларуси являются неприемлемой попыткой повлиять на результаты выборов в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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