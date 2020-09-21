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МИД РФ о резолюции СПЧ ООН по Беларуси: продавлена и юридически ничтожна
21.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Резолюция Совета ООН по правам человека по Беларуси была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права, и является юридически ничтожной, говорится в комментарии МИД России.
Совет ООН по правам человека 18 сентября
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", – говорится в комментарии, который размещен в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В комментарии МИД также отмечено, что дебаты СПЧ ООН по Беларуси являются неприемлемой попыткой повлиять на результаты выборов в стране.
Массовые
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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В российском внешнеполитическом ведомстве считают дебаты СПЧ ООН по Беларуси неприемлемой попыткой повлиять на результаты выборов в стране.
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