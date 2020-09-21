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В Беларуси назначили новых замминистров, руководителей предприятий и вузов
21.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
В кадровом списке главы государства оказалось 12 фамилий. Белорусский лидер лично утвердил на пост ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслава Даниловича. Ранее эту должность занимал Геннадий Пальчик, который
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Во время очередного кадрового дня глава государства Александр Лукашенко представил нового ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь и дал...
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