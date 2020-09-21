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В Беларуси назначили новых замминистров, руководителей предприятий и вузов

21.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

В кадровом списке главы государства оказалось 12 фамилий. Белорусский лидер лично утвердил на пост ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслава Даниловича. Ранее эту должность занимал Геннадий Пальчик, который был уволен в августе. 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Во время очередного кадрового дня глава государства Александр Лукашенко представил нового ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь и дал...
 
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