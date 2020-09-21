МВД: на воскресных акциях протеста по всей Беларуси задержали 442 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Более 400 человек были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста по всей Беларуси, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", – озвучила цифры она.

По данным ведомства, 20 сентября протестные акции прошли в 24 населенных пунктах страны, в них приняли участие более 20 тысяч человек. Больше всего протестующих собралось в столице.

"В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 15:00 тысячная колонна направилась в сторону стелы "Минск – город герой". В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тысяч человек. Около 18:00 в районе площади Победы несанкционированная акция завершилась", – рассказала Чемоданова.

В ходе акции протеста в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, в МВД подтвердили, что в областном центре силовики произвели один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном, чтобы сдержать напор митингующих и предотвратить их нападение на сотрудников милиции.

Напомним, выборы президента в Беларуси прошли 9 августа, на них, по данным ЦИК, победителем стал действующий президент Александр Лукашенко - он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально набрала чуть больше 10% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

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