Лукашенко провел ряд важных кадровых назначений

сообщает БЕЛТА Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 21 сентября, провел кадровые назначения,БЕЛТА

На пост первого заместителя министра финансов утвержден Дмитрий Кийко, ранее занимавший должность замминистра.

Заместителями министра стали также Елена Печень и Ольга Тарасевич, ранее занимавшие в Минфине другие руководящие должности.

В Государственном комитете по имуществу на должность первого заместителя председателя комитета назначен Петр Бровкин, а заместителем председателя утвержден Николай Бобер.

Руководитель «Белагросервиса» Анатолий Уласевич получил должность первого заместителя председателя Могилевского облисполкома.

Директор ОАО «Кузлитмаш» Сергей Никифорович возглавил БелАЗ.

Тарасенко Александра Александровна стала заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;

Данилович Вячеслав Викторович назначен ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь.

На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович. До этого он занимал должность завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО, он доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

Ректором Гомельского государственного медицинского университета согласован Игорь Стома. До сегодняшнего дня он был доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ, в этом году защитил докторскую диссертацию.

Лукашенко также дал согласие на назначение Елены Кротковой ректором Гродненского государственного медицинского университета. Ранее она была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Член Совета Республики.

Чем займутся бывшие ректоры трех медвузов страны — Анатолий Сикорский (БГМУ), Анатолий Лызиков (ГГМУ) и Виктор Снежицкий (ГрГМУ), — пока не известно.

На своей должности остался руководитель лишь одного из четырех медвузов страны, Витебского государственного медуниверситета, — Анатолий Щастный.