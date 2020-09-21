Суд рассматривает жалобу на арест Марии Колесниковой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение жалобы защиты члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой на применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент Sputnik.

На заседание суда 21 сентября пришло несколько десятков человек, в том числе и послы ряда стран Евросоюза, а также дипломаты представительства ЕС в Минске и отец политика Александр Колесников.

Рассмотрение жалобы проходит за закрытыми дверями – в судебном заседании присутствуют кроме судьи лишь адвокаты Колосниковой и прокурор. Сама Мария Колесникова участвует в судебном заседании по скайпу.

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС). Речь идет о призывах к захвату власти. По данному делу помимо Колесниковой задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

Последует