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Суд рассматривает жалобу на арест Марии Колесниковой
21.09.2020 14:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение жалобы защиты члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой на применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент Sputnik.
На заседание суда 21 сентября пришло несколько десятков человек, в том числе и послы ряда стран Евросоюза, а также дипломаты представительства ЕС в Минске и отец политика Александр Колесников.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рассмотрение жалобы проходит за закрытыми дверями – в судебном заседании присутствуют кроме судьи лишь адвокаты Колосниковой и прокурор. Сама Мария Колесникова участвует в судебном заседании по скайпу.
Генеральная прокуратура 19 августа
Последует
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Обвиняемая в призывах к смене власти Колесникова в суде, который проходит за закрытыми дверями, участвует по скайпу из жодинского СИЗО.
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