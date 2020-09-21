Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали санкционный список официальных лиц Беларуси на заседании в понедельник.

Встреча министров иностранных дел ЕС и членов Европарламента прошла в Брюсселе в понедельник. На повестке – обсуждение дополнительных индивидуальных санкций против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Беларуси.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи сообщил, что разговор также коснется поддержки гражданского общества в республике и пересмотра отношений с действующей властью.

По итогам встречи список утвержден не был, вопрос передан лидерам ЕС, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Принятие решения отложено как минимум до ближайшего заседания Совета ЕС.

Тихановская: вернусь в Беларусь, если начнутся переговоры

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС не финансировать белорусские власти и не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

"Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Беларуси по ведению диалога с властью", – подчеркнула Тихановская.

Она также заявила, что ждет возможности оказаться в родной стране, но готова вернуться при условии, что власти и оппозиция начнут переговоры.

"Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми", – сказала она.

Ковалькова – о финансовой помощи ЕС

Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая перед депутатами Европарламента, призвала к диалогу общества и власти в Беларуси при посредничестве ЕС, США и России.

"Мы просим вас (...) требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом при посредничестве ЕС, США и России", – сказала Ковалькова.

В случае обеспечения предметного диалога, добавила она, "ЕС должен оказать значительную финансовую поддержку новому демократическому правительству Беларуси".

Латушко прокомментировал "план Маршалла"

Член Координационного совета Павел Латушко заявил, что оппозиция в Беларуси поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся Европа, а также США, Канада и Великобритания.

"Мы приветствуем разработку "плана Маршалла" для Беларуси, но его должны поддержать вся Европа и страны-партнеры, в том числе США, и Канада, и Великобритания", – сказал Латушко.

Он сообщил также, что в настоящее время координационный совет разрабатывает антикризисную программу.

"Совет представит антикризисную программу для нашей страны, которая будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления", – сказал Латушко и добавил, что Беларусь, по его мнению, "находится на краю экономической пропасти".

Напомним, о намерении разработать "план Маршалла" для восстановления белорусской экономики ранее заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.