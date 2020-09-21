Безвиз для белорусов может ввести Евросоюз

Безвизовый режим для белорусов в качестве помощи и поддержки демократическим силам предложили ввести президенты Литвы, Польши и Румынии.

Информация об этом размещена на сайте президента Польши. Там же предлагается принять программу помощи белорусскому народу.

Главы вышеуказанных стран хотят поддержать народ Беларуси, его решения, и заявляют о своем желании помочь белорусам в создании демократических институтов и свободного гражданского общества, построении рыночной экономики и установлении верховенства права.

Лидеры Польши, Литвы и Румынии считают, что Евросоюз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».

По мнению лидеров трех стран, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».

В рамках этой помощи ЕС может помочь расширить торговлю Беларуси с Евросоюзом, а также всячески содействовать успешному проведению переговоров о вступлении страны в ВТО. В числе других мер указаны:

диверсификация энергосектора Беларуси для энергетической безопасности государства,

получение доступа нашей страны к финансовым ресурсам,

рост присутствия международных финансовых институтов и их активности в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

Ранее проект экономического сотрудничества и введение безвиза предлагали страны Вышеградской группы – Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, напоминает TUT.BY.

Тогда по итогам встречи в Люблине глав правительств четырех стран польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.