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Безвиз для белорусов может ввести Евросоюз
21.09.2020 17:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Безвизовый режим для белорусов в качестве помощи и поддержки демократическим силам предложили ввести президенты Литвы, Польши и Румынии.
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Главы вышеуказанных стран хотят поддержать народ Беларуси, его решения, и заявляют о своем желании помочь белорусам в создании демократических институтов и свободного гражданского общества, построении рыночной экономики и установлении верховенства права.
Лидеры Польши, Литвы и Румынии считают, что Евросоюз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».
По мнению лидеров трех стран, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».
В рамках этой помощи ЕС может помочь расширить торговлю Беларуси с Евросоюзом, а также всячески содействовать успешному проведению переговоров о вступлении страны в ВТО. В числе других мер указаны:
Ранее проект экономического сотрудничества и введение безвиза предлагали страны Вышеградской группы – Чехия, Венгрия, Польша и Словакия,
Тогда по итогам встречи в Люблине глав правительств четырех стран польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.
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Безвизовый режим для белорусов в качестве помощи и поддержки демократическим силам предложили ввести президенты Литвы, Польши и Румынии.
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