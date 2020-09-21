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Суд оставил Колесникову в следственной тюрьме в Жодино
21.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Суд Партизанского района не изменил меру пресечения члену Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и оставил ее в СИЗО в Жодино. Как передает корреспондент Sputnik, суд рассматривал жалобу адвоката несколько часов в закрытом судебном заседании в здании Минского городского суда. Мария Колесникова в суд не была доставлена и
© Sputnik / Анна Нефедова
Мария Колесникова выступает по видеосвязи во время судебного заседания
Как ранее сообщалось, адвокат политика Людмила Казак подала жалобу на применение к Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу 8 сентября 2020. Прокурор подписал постановление о том, что она будет находиться под стражей два месяца до 8 ноября, если не продлят сроки расследования дела.
Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Солей. Оба сейчас находятся в СИЗО № 1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.
Адвокаты Колесниковой уже заявили журналистам, что намерены обжаловать решение Минского городского суда по мере пресечения. По закону у них есть на это 24 часа с момента оглашения приговора.
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Обвиняемая в призывах к смене власти Колесникова в суде, который проходит за закрытыми дверями, участвовала по скайпу из жодинского СИЗО.
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