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Суд оставил Колесникову в следственной тюрьме в Жодино

21.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Суд Партизанского района не изменил меру пресечения члену Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и оставил ее в СИЗО в Жодино. Как передает корреспондент Sputnik, суд рассматривал жалобу адвоката несколько часов в закрытом судебном заседании в здании Минского городского суда. Мария Колесникова в суд не была доставлена и участвовала в заседании по скайпу в режиме онлайн.

© Sputnik / Анна Нефедова
Мария Колесникова выступает по видеосвязи во время судебного заседания

Как ранее сообщалось, адвокат политика Людмила Казак подала жалобу на применение к Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу 8 сентября 2020. Прокурор подписал постановление о том, что она будет находиться под стражей два месяца до 8 ноября, если не продлят сроки расследования дела.

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Солей. Оба сейчас находятся в СИЗО № 1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку. Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Адвокаты Колесниковой уже заявили журналистам, что намерены обжаловать решение Минского городского суда по мере пресечения. По закону у них есть на это 24 часа с момента оглашения приговора.

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Теги: Минск
 
 
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Обвиняемая в призывах к смене власти Колесникова в суде, который проходит за закрытыми дверями, участвовала по скайпу из жодинского СИЗО.
 
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