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Мининформ ограничил доступ к 111 сайтам
21.09.2020 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Такое решение было принято по результатам работы, проведенной КГБ, и в соответствии с письменным уведомлением МВД. Причиной ограничения стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, пояснили в ведомстве.
Это не первый случай ограничения доступа к сайтам. С 21 августа стали недоступны
При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются. Тогда Мининформ причины блокировки не назвал.
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Такое решение было принято по результатам работы, проведенной КГБ, и в соответствии с письменным уведомлением МВД.
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