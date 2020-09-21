Мининформ ограничил доступ к 111 сайтам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Такое решение было принято по результатам работы, проведенной КГБ, и в соответствии с письменным уведомлением МВД. Причиной ограничения стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, пояснили в ведомстве.

Это не первый случай ограничения доступа к сайтам. С 21 августа стали недоступны более 70 сайтов . Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.

При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются. Тогда Мининформ причины блокировки не назвал.