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Мининформ ограничил доступ к 111 сайтам

21.09.2020 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

© Pixabay
Мининформ установил перечень требований к национальному медиаизмерителю

Такое решение было принято по результатам работы, проведенной КГБ, и в соответствии с письменным уведомлением МВД. Причиной ограничения стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, пояснили в ведомстве. 

Это не первый случай ограничения доступа к сайтам. С 21 августа стали недоступны более 70 сайтов. Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.

При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются. Тогда Мининформ причины блокировки не назвал.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение было принято по результатам работы, проведенной КГБ, и в соответствии с письменным уведомлением МВД.
 
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