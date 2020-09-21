Политическая манипуляция – эксперты о предложении ввести безвиз с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алексей Стефанов, Sputnik.

Президенты Польши, Литвы и Румынии выступили с совместным заявлением по ситуации в Беларуси, призвав все страны предложить белорусскому народу поддержку.

В пакете помощи среди прочего главы трех государств предложили Беларуси безвизовый режим , содействие торговле с ЕС, помощь в переговорах о вступлении в ВТО и в диверсификации энергетического сектора и Беларуси.

Все ради подогрева протестных настроений

"Сама идея о безвизе ничего плохого под собой не имеет. Другое дело, что в нынешнем контексте - это политически мотивированное решение для того, чтобы продемонстрировать, что те страны, которые это предложили, прежде всего, Польша, поддерживают народ Беларуси. В данном случае под народом они подразумевают тех, кто выступает против Лукашенко, против власти, они абсолютизируют, конечно, это понятие. Потому что народ по обе стороны конфликта. И реализовать, конечно, эту идею не получится", - уверен директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ Сергей Рекеда.

Вопрос о либерализации безвизового режима Беларуси и ЕС велся не один год, но стороны смогли договориться только об удешевлении стоимости Шенгенской визы, напомнил эксперт. Кроме того, сейчас Евросоюз вряд ли заинтересован в введении безвизового режима с Беларусью, особенно в условиях политической нестабильности.

"Граждане Беларуси, также как Молдовы и Украины, использовали бы безвиз для того, чтобы оставаться нелегально на заработках и это бы ухудшало ситуацию внутри самого Европейского Союза, на рынке труда и с точки зрения безопасности", - отметил Рекеда.

"Если резюмировать, это просто политическое пустое заявление, перспектив не имеет и направлено на общественное мнение Беларуси, на укрепление культивации симпатии к западным соседям в условиях политического противостояния", - подчеркнул он.

Политически пустым заявлением специалист считает и все разговоры о вступление Беларуси в ВТО, и диверсификации энергетического рынка.

"Все это из одного разряда предложения, которые нацелены на то, чтобы подвесить перед страной некую морковку, подогреть протестные настроения. Заявить, "вот, видите какие перспективы мы вам предлагаем, а вы, белорусы, лишаетесь их только из-за того, что у вас у власти еще остается Лукашенко". Это момент политической манипуляции", - уверен эксперт.

Рассуждать здраво сегодня не можно

"Безусловно, безвизовый режим - это хорошее интересное предложение для большинства белорусов. Вопрос в другом: в какой степени премьер-министр, президент или любой политик Польской Республики вправе говорить от имени всего Европейского Союза. Ответ однозначный – не может", - говорит президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Он поясняет, что все договоренности по визовой политике Европейского союза находятся на особом контроле, "потому что это означает, что миллионы людей поедут не на территорию Белостокского воеводства, а на территорию всей объединенной Европы вплоть до Лиссабона, и станут работать в полях, на фабриках и заводах".

Но даже если допустить, что все страны Европы договорились сделать безвизовый режим для Беларуси, сколько времени понадобиться на то, чтобы подписать все документы и воплотить решение в жизнь - не менее полутора лет, полагает Николай Межевич.

Примерно также эксперт оценил другие блага, о которых заявили президенты Польши, Литвы и Румынии.

"Про энергетическую безопасность и диверсификацию в энергетике Беларуси в Европе говорят с тех пор, как я приступил к защите кандидатской диссертации – то есть начали еще четверть века назад. Все эти разговоры уже всем надоели, по-моему, даже тем, кто их ведет. На сегодняшний день схема энерготранзита через республику Беларусь, а затем в Польшу выгодна всем сторонам. И Польша отказывается не столько по экономическим соображениям, сколько по политическим", - отмечает Николай Межевич.

И не исключает, что Варшава в конечном итоге может и поменять свою точку зрения. Поэтому заявление президентов трех стран эксперт считает исключительно политическим и по всем пунктам, в том числе по Белорусской атомной электростанции, лишенным здравого смысла.