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На пуск 1-го блока БелАЭС пригласили гендиректора МАГАТЭ
21.09.2020 19:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич пригласил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Photo : БелАЭС
Виктор Каранкевич встретился с Рафаэлем Мариано Гросси в понедельник в Вене, где 21-25 сентября проходит 64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия республики с агентством и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, и Виктор Каранкевич "пригласил генерального директора МАГАТЭ рассмотреть возможность посетить Беларусь для участия в этом мероприятии", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго в Telegram.
Напомним, о том, что пуск запланирован на эту дату, ранее
Белорусская АЭС – крупнейший
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Виктор Каранкевич встретился с Рафаэлем Мариано Гросси в Вене на полях 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
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