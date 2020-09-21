На пуск 1-го блока БелАЭС пригласили гендиректора МАГАТЭ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич пригласил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Каранкевич встретился с Рафаэлем Мариано Гросси в понедельник в Вене, где 21-25 сентября проходит 64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия республики с агентством и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, и Виктор Каранкевич "пригласил генерального директора МАГАТЭ рассмотреть возможность посетить Беларусь для участия в этом мероприятии", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго в Telegram.

Напомним, о том, что пуск запланирован на эту дату, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект , генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.