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Лукашенко готов лично приехать в Приморье на стройку космодрома "Восточный"
22.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в 2021 году посетить Приморский край России, об этом он заявил, встречаясь с губернатором региона Олегом Кожемяко.
19-22 сентября
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что готов посмотреть, как строится космодром "Восточный", помощь в возведении которого
Глава государства рассказал, что на встречах Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае. "Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время", - сказал Лукашенко.
Ранее в ходе
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Белорусский президент готов в следующем году со своими сыновьями побывать на Алтае, посетить Байкал и Сахалин.
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