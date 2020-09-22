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Лукашенко готов лично приехать в Приморье на стройку космодрома "Восточный"

22.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в 2021 году посетить Приморский край России, об этом он заявил, встречаясь с губернатором региона Олегом Кожемяко.

19-22 сентября проходит визит в Беларусь делегации Приморского края Российской федерации во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Сегодня с главой Приморья встретился президент Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что готов посмотреть, как строится космодром "Восточный", помощь в возведении которого предложил российскому коллеге Владимиру Путину.

Глава государства рассказал, что на встречах Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае. "Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время", - сказал Лукашенко.

Ранее в ходе посещения ОАО "МАПИД" президент Беларуси рассказал о перспективах участия белорусских строителей в возведении различных объектов в России. Одним из них может стать и космодром "Восточный".

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент готов в следующем году со своими сыновьями побывать на Алтае, посетить Байкал и Сахалин.
 
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