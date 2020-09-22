Боррель озвучил дальнейшие планы ЕС по урегулированию ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Действия ЕС по отношению к Беларуси будут развиваться в четырех направлениях, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Накануне министры иностранных дел Евросоюза рассмотрели санкции против Беларуси, однако в очередной раз Кипр заблокировал данное решение. Во вторник глава евродипломатии уверил, что Брюссель и дальше будет поддерживать "продемократические группы", работая в четырех направлениях.

Заморозка активов

Боррель сообщил, что в Евросоюзе продолжат обсуждать персональные санкции, - уже подготовлен список из 40 лиц и организаций, ответственных за фальсификацию выборов, подавление мирных протестов и жестокость со стороны государства.

По словам евродипломата, все их активы внутри ЕС будут заморожены, они не смогут получать какое-либо финансирование или финансирование из ЕС, а также им запретят въезд на территорию Евросоюза.

"К сожалению, санкции еще не приняты, поскольку для этого требуется единогласие, и одно государство-член ЕС не было готово присоединиться к консенсусу. Я представлю результаты обсуждений, которые мы провели в Совете иностранных дел, на следующем заседании Европейского Совета, где мы обсудим отношения с Турцией", - написал политик в своем блоге.

Напомним, что Кипр пообещал и дальше блокировать все санкции против Беларуси, пока не будут введены штрафные меры против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

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