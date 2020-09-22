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Тихановская договорилась о помощи от ЕС в случае перемен в Беларуси

22.09.2020 15:47 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЕС предоставит помощь Беларуси, но только «после демократических перемен». Речь об этом шла во время пребывания Светланы Тихановской, которую Евросоюз признал действующим президентом Беларуси, в Брюсселе. Об этом она проинформировала в Telegram-канале. 
 
Вчера Тихановская выступила перед Европарламентом и главами МИД Евросоюза. Кроме того, она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Борелем и президентом Европарламента Давидом Сассоли. Итогом встреч стали договоренности между белорусской оппозицией и ЕП о финансовой помощи. 
 
Каков будет размер и условия оказания помощи, не уточняется. 
 
«Репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран. Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен»,- говорится в заявлении. 
 
Ранее Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, поддержал санкции против Александра Лукашенко, его силового аппарата. Европолитики отказались признавать его президентом страны и результаты последних выборов. Депутаты также осудили «вмешательство» России в белорусскую политику..
 
А в качестве помощи и поддержки белорусам президенты Литвы, Польши и Румынии предложили ввести безвизовый режим. 
 
 
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ЕС предоставит помощь Беларуси, но только «после демократических перемен». Речь об этом шла во время пребывания Светланы Тихановской, которую Евросоюз признал...
 
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