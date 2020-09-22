Тихановская договорилась о помощи от ЕС в случае перемен в Беларуси

проинформировала в Telegram-канале. ЕС предоставит помощь Беларуси, но только «после демократических перемен». Речь об этом шла во время пребывания Светланы Тихановской, которую Евросоюз признал действующим президентом Беларуси, в Брюсселе. Об этом онав Telegram-канале.

Вчера Тихановская выступила перед Европарламентом и главами МИД Евросоюза. Кроме того, она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Борелем и президентом Европарламента Давидом Сассоли. Итогом встреч стали договоренности между белорусской оппозицией и ЕП о финансовой помощи.

Каков будет размер и условия оказания помощи, не уточняется.

«Репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран. Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен»,- говорится в заявлении.

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