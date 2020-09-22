|
Профильный комитет сената США утвердил Фишер на должность посла в Минск
22.09.2020 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Комитет сената США по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент США Дональд Трамп в апреле внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост первого посла в Минске за последние 12 лет. За несколько дней до президентских выборов в Беларуси Фишер ответила на вопросы сенаторов вместе с другими кандидатами в послы.
Во вторник, профильный комитет американского сената одобрил кандидатуру Фишер. Теперь ее должен одобрить полный состав сената.
Фишер работает в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.
В июле президент Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко послом в США, который ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.
Без послов 12 лет
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть Минск. С того времени посольства возглавляли временные поверенные в делах.
О том, что США планируют назначить нового посла в Беларуси в ближайшем времени, сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшейся 1 февраля в Минске. Позже стало известно, что на этой должности в Минске будет работать заместитель помощника Госсекретаря Джули Фишер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Вашингтон обменяются послами впервые за 12 лет. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назначил главой дипмиссии в США Олега Кравченко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)