Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 сентября. Комитет сената США по международным делам 22 сентября утвердил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси, сообщает РИА Новости .

После этого кандидатуру Фишер должен утвердить полный состав сената.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября того же года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату конгресса США.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Беларуси Минск, 22 сентября. Комитет сената США по международным делам 22 сентября утвердил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла...

БелаПАН.