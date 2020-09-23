Макрон предрек разлом на континенте из-за кризиса в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Ситуация в Беларуси создает опасность нового разлома на европейском континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте", - заявил французский президент.

По его словам, смелость белорусского народа "вызывает восхищение у всех". "Его чаяния должны быть услышаны, и мы рядом с ним (белорусским народом – Sputnik). Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства", - заявил Макрон.

Макрон добавил, что обсуждал белорусскую ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе диалога лидеры Франции и ФРГ предложили посредничество ОБСЕ в разрешение ситуации.

"Мы не видим никакого другого пути, кроме этого. Нет иностранному вмешательству ... Европа будет следовать своим обязательствам, своей истории и своей географии", - подчеркнул Макрон.

При этом он отметил, что "вера в мир и стабильность в регионе предполагает создание в интересах континентальной Европы своего рода новой грамматики устойчивой стабильности".