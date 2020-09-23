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Лукашенко вступил в должность президента

23.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, а сама церемония инаугурации сейчас проходит во Дворце Независимости.      

Проведение инаугурации держалось в тайне, а пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сегодня в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".  

Высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.                                                                   

 
Теги: Минск
 
 
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