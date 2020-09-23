|
Лукашенко вступил в должность президента
23.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, а сама церемония инаугурации сейчас проходит во Дворце Независимости.
Проведение инаугурации держалось в тайне, а пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сегодня в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".
Высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у здания Дворца Независимости наблюдалось большое скопление техники, а также военнослужащие из роты почетного караула, но пресс-служба президента не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)