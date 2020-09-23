Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, а сама церемония инаугурации сейчас проходит во Дворце Независимости.

Проведение инаугурации держалось в тайне, а пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сегодня в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".

Высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.