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Алексея Навального выписали из больницы

23.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", говорится в сообщении, опубликованном на сайте клиники.

Sputnik
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Состояние здоровья политика улучшилось, и врачи сочли возможным прекратить его лечение в стационаре. Берлинские специалисты считают вероятным полное выздоровление Навального, однако допускают вероятность того, что последствия отравления еще могут проявиться в дальнейшем.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву 20 августа. Борт совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу, где врачи в течение двух дней оказывали ему помощь. У Навального подозревали токсическое отравление, он впал в кому.

Из Омска политика перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты обнаружили в организме политика следы отравляющего вещества группы "Новичок". Спустя две недели, 10 сентября, он полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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В стационаре берлинской клиники "Шарите" российский оппозиционер провел 32 дня, из которых 24 – в палате интенсивной терапии.
 
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