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Алексея Навального выписали из больницы
23.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", говорится в сообщении, опубликованном на сайте клиники.
Состояние здоровья политика улучшилось, и врачи сочли возможным прекратить его лечение в стационаре. Берлинские специалисты считают вероятным полное выздоровление Навального, однако допускают вероятность того, что последствия отравления еще могут проявиться в дальнейшем.
Алексей Навальный
Из Омска политика перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты обнаружили в организме политика следы отравляющего вещества группы "Новичок". Спустя две недели, 10 сентября, он полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.
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В стационаре берлинской клиники "Шарите" российский оппозиционер провел 32 дня, из которых 24 – в палате интенсивной терапии.
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