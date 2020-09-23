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Инаугурация Лукашенко тайно прошла во Дворце Независимости
23.09.2020 12:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Точная дата инаугурации Лукашенко до сих пор держалась в тайне. Однако 23 сентября стало известно, что она проходит во Дворце Независимости тайно.
Пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт пообещала сообщить точную дату ближе ко времени церемонии. «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», -
Церемония инаугурации не анонсировалась государственными органами и СМИ. Однако о подготовке к важному событию свидетельствовали не только приготовления чиновников, но и большое скопление военных грузовиков и автобусов утром 23 сентября в центре Минска неподалеку от резиденции президента.
Президентский дворец охраняет бронетехника. Проспект Независимости перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по проспекту и свернул на Победителей, передает TUT.BY.
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Позже о прохаждении инаугурации
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Точная дата инаугурации Лукашенко до сих пор держалась в тайне. Однако 23 сентября стало известно, что она проходит во Дворце Независимости тайно.
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