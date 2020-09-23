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Инаугурация Лукашенко тайно прошла во Дворце Независимости

23.09.2020 12:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Точная дата инаугурации Лукашенко до сих пор держалась в тайне. Однако 23 сентября стало известно, что она проходит во Дворце Независимости тайно.

Пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт пообещала сообщить точную дату ближе ко времени церемонии. «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», - ответила представитель Лукашенко на вопрос РИА Новости.

Церемония инаугурации не анонсировалась государственными органами и СМИ. Однако о подготовке к важному событию свидетельствовали не только приготовления чиновников, но и большое скопление военных грузовиков и автобусов утром 23 сентября в центре Минска неподалеку от резиденции президента.

Президентский дворец охраняет бронетехника. Проспект Независимости перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по проспекту и свернул на Победителей, передает TUT.BY.

Ранее Telegram-канал Nexta сообщил, что церемония готовится на 23, 27 или 28 сентября. При этом, по его данным, она будет тайной. В качестве подтверждения версии о 27 и 28 сентября издание приводит закрытие брони номеров Президент-отеля в Минске на эти даты, а также на 29 сентября.

Позже о прохаждении инаугурации сообщил пропрезидентский сайт БЕЛТА, что Лукашенко провёл инаугурацию. «Положив правую руку на Конституцию, кровавый диктатор произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего Ермошина вручила Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь»,- говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Точная дата инаугурации Лукашенко до сих пор держалась в тайне. Однако 23 сентября стало известно, что она проходит во Дворце Независимости тайно.
 
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