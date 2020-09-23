В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости .

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась инаугурация избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось в госСМИ, о нем сообщили, когда глава государства принял присягу.

"Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что лично не "лично не располагал информацией об этом (инаугурации - Sputnik)".

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, поздравит ли президент РФ белорусского коллегу с инаугурацией.

"Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или может быть он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.

Песков добавил, что пока Путин не планирует совершать визит в Минск.